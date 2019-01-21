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Float_Pivot_Smoothed_Digit - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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原作者:

Nick A. Zhilin

Float_Pivot_Digit 指标，计算输入时间序列中使用了平滑。 时间序列平滑参数由指标输入变量确定

input Smooth_Method     HMA_Method=MODE_SMA_;      //平滑方法
input uint              HLength=12;                //平滑深度
input int               HPhase=100;                //平滑参数
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100, 它影响中间处理品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。

图例1. Float_Pivot_Smoothed_Digit 指标

图例1. Float_Pivot_Smoothed_Digit 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23219

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