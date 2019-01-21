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Float_Pivot_Smoothed_Digit - MetaTrader 5脚本
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原作者:
Nick A. Zhilin
Float_Pivot_Digit 指标，计算输入时间序列中使用了平滑。 时间序列平滑参数由指标输入变量确定
input Smooth_Method HMA_Method=MODE_SMA_; //平滑方法 input uint HLength=12; //平滑深度 input int HPhase=100; //平滑参数 //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100, 它影响中间处理品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. Float_Pivot_Smoothed_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23219
Float_Pivot_Digit
布林带® 的另一种替代方案，在通道内填充颜色，并绘制为云，显示最后数值的价格标签，并可以将通道级别舍入到所需的位数Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts 指标可以在输入参数里更改指标时间帧