原作者:

Nick A. Zhilin

布林带® 的另一种替代方案，在通道内填充颜色，并绘制为云，显示最后数值的价格标签，并可以将通道级别舍入到所需的位数。



input string SirName= "Float_Pivot_Digit" ; input int IPeriod= 100 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_MEDIAN_; input int Shift= 0 ; input uint Digit= 2 ; input bool ShowPrice= true ; input color Upper_color= clrTeal ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Lower_color= clrMagenta ;

要舍入的位数在输入变量 Digit 中设置：

该指标最初是以 MQL4 编写的，并于 2008 年 2 月 8 日首次发布在 代码库 中。











图例1. Float_Pivot_Digit 指标