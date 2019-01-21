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原作者:
Nick A. Zhilin
布林带® 的另一种替代方案，在通道内填充颜色，并绘制为云，显示最后数值的价格标签，并可以将通道级别舍入到所需的位数。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Float_Pivot_Digit"; //图形对象名称的第一部分 input int IPeriod=100; //极值搜索周期 input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_MEDIAN_; //价格常量 input int Shift=0; //指标水平偏移的柱线数 input uint Digit=2; //要舍入的位数 input bool ShowPrice=true; //显示价格标签 input color Upper_color=clrTeal; //上侧价格标签的颜色 input color Middle_color=clrBlue; //中间价格标签的颜色 input color Lower_color=clrMagenta; //下侧价格标签的颜色
要舍入的位数在输入变量 Digit 中设置：
该指标最初是以 MQL4 编写的，并于 2008 年 2 月 8 日首次发布在 代码库 中。
图例1. Float_Pivot_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23217
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts 指标可以在输入参数里更改指标时间帧Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。
Float_Pivot_Smoothed_Digit
Float_Pivot_Digit 指标，计算输入时间序列中使用了平滑。 时间序列平滑参数由指标输入变量确定金粉
金粉