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Float_Pivot_Digit - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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原作者:

Nick A. Zhilin

布林带® 的另一种替代方案，在通道内填充颜色，并绘制为云，显示最后数值的价格标签，并可以将通道级别舍入到所需的位数。

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Float_Pivot_Digit";          //图形对象名称的第一部分
input int IPeriod=100;                              //极值搜索周期
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_MEDIAN_;        //价格常量
input int Shift=0;                                  //指标水平偏移的柱线数
input uint Digit=2;                                 //要舍入的位数
input bool ShowPrice=true;                          //显示价格标签
input color Upper_color=clrTeal;                    //上侧价格标签的颜色
input color Middle_color=clrBlue;                   //中间价格标签的颜色
input color Lower_color=clrMagenta;                 //下侧价格标签的颜色

要舍入的位数在输入变量 Digit 中设置：

该指标最初是以 MQL4 编写的，并于 2008 年 2 月 8 日首次发布在 代码库 中。


图例1. Float_Pivot_Digit 指标

图例1. Float_Pivot_Digit 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23217

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts_HTF

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alerts

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep 指标，当指标突破输入中指定的触发级别时，能够发送警报，电子邮件和推送通知。

Float_Pivot_Smoothed_Digit Float_Pivot_Smoothed_Digit

Float_Pivot_Digit 指标，计算输入时间序列中使用了平滑。 时间序列平滑参数由指标输入变量确定

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