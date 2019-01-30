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Range weighted average MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Строго говоря, MACD - это (по определению его автора Джеральда Аппеля) разница между быстрой и медленной EMA, для которой затем рассчитывается сигнальная линия (которая также является EMA).
В этой версии:
В этом индикаторе для расчета MACD используется не EMA, а средняя, взвешенная по диапазону (описание опубликовано здесь: Range Weighted Average). Для сигнальной линии также используется взвешенное по диапазону среднее (так что получается своего рода "MACD по средним, взвешенным по диапазону")
Использование:
Использовать обычно, как и индикатор MACD. Добавлено изменение цвета MACD - служит сигналом о пересечении линий. Также отображается закрашенная зона OSMA - упрощает интерпретацию значение MACD.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23187
Range Weighted Average - скользящая средняя, использующая текущую волатильность для расчета взвешенной средней.Filtered WPR
Отфильтрованный индикатор WPR (Williams Percent Range)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазонуRange weighted smoothed EMA
Сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону