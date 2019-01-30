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Индикаторы

Range weighted average MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2108
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Теория:

Строго говоря, MACD - это (по определению его автора Джеральда Аппеля) разница между быстрой и медленной EMA, для которой затем рассчитывается сигнальная линия (которая также является EMA).

В этой версии:

В этом индикаторе для расчета MACD используется не EMA, а средняя, взвешенная по диапазону (описание опубликовано здесь: Range Weighted Average). Для сигнальной линии также используется взвешенное по диапазону среднее (так что получается своего рода "MACD по средним, взвешенным по диапазону")

Использование:

Использовать обычно, как и индикатор MACD. Добавлено изменение цвета MACD - служит сигналом о пересечении линий. Также отображается закрашенная зона OSMA - упрощает интерпретацию значение MACD.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23187

Range weighted average Range weighted average

Range Weighted Average - скользящая средняя, использующая текущую волатильность для расчета взвешенной средней.

Filtered WPR Filtered WPR

Отфильтрованный индикатор WPR (Williams Percent Range)

Range weighted EMA Range weighted EMA

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону

Range weighted smoothed EMA Range weighted smoothed EMA

Сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону