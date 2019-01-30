Теория:

Строго говоря, MACD - это (по определению его автора Джеральда Аппеля) разница между быстрой и медленной EMA, для которой затем рассчитывается сигнальная линия (которая также является EMA).

В этой версии:



В этом индикаторе для расчета MACD используется не EMA, а средняя, взвешенная по диапазону (описание опубликовано здесь: Range Weighted Average). Для сигнальной линии также используется взвешенное по диапазону среднее (так что получается своего рода "MACD по средним, взвешенным по диапазону")

Использование:

Использовать обычно, как и индикатор MACD. Добавлено изменение цвета MACD - служит сигналом о пересечении линий. Также отображается закрашенная зона OSMA - упрощает интерпретацию значение MACD.





