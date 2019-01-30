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Range weighted EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная по диапазону отличается от простой средней, взвешенной по диапазону (опубликована здесь: Range Weighted Average). Хотя основа - взвешивание по диапазону - та же самая, расчет совершенно отличается. По определению, этот вид тип EMA рассчитывается как соотношение EMA цены * вес / EMA веса. Получаются совершенно другие результаты, так что это два совершенно разных вида скользящий средних. В индикаторе сохранена более высокая чувствительность к увеличению диапазона, так что он опережает обычную экспоненциальную скользящую среднюю.
Использование:
Использовать как любую другую скользящую среднюю (в том числе сигнал при смене цвета).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23197
MACD, взвешенный по диапазону.Range weighted average
Range Weighted Average - скользящая средняя, использующая текущую волатильность для расчета взвешенной средней.
Сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазонуRocket RSI
Rocket RSI