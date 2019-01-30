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Индикаторы

Range weighted EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Теория:

Экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная по диапазону отличается от простой средней, взвешенной по диапазону (опубликована здесь: Range Weighted Average). Хотя основа - взвешивание по диапазону - та же самая, расчет совершенно отличается. По определению, этот вид тип EMA рассчитывается как соотношение EMA цены * вес / EMA веса. Получаются совершенно другие результаты, так что это два совершенно разных вида скользящий средних. В индикаторе сохранена более высокая чувствительность к увеличению диапазона, так что он опережает обычную экспоненциальную скользящую среднюю.

Использование:

Использовать как любую другую скользящую среднюю (в том числе сигнал при смене цвета).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23197

Range weighted average MACD Range weighted average MACD

MACD, взвешенный по диапазону.

Range weighted average Range weighted average

Range Weighted Average - скользящая средняя, использующая текущую волатильность для расчета взвешенной средней.

Range weighted smoothed EMA Range weighted smoothed EMA

Сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону

Rocket RSI Rocket RSI

Rocket RSI