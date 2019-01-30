Теория:

Экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная по диапазону отличается от простой средней, взвешенной по диапазону (опубликована здесь: Range Weighted Average). Хотя основа - взвешивание по диапазону - та же самая, расчет совершенно отличается. По определению, этот вид тип EMA рассчитывается как соотношение EMA цены * вес / EMA веса. Получаются совершенно другие результаты, так что это два совершенно разных вида скользящий средних. В индикаторе сохранена более высокая чувствительность к увеличению диапазона, так что он опережает обычную экспоненциальную скользящую среднюю.



Использование:

Использовать как любую другую скользящую среднюю (в том числе сигнал при смене цвета).