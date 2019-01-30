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Индикаторы

Filtered WPR - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2310
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Индикатор использует фильтр на основе самонастраивающегося отклонения для фильтрации значений WPR. Настраиваемый параметры: только период (WPR и фильтра) и размер фильтра.

Использование обычное: сигналом может служить смена цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23177

Filtered averages Filtered averages

Отфильтрованные средние

Filtered price Filtered price

Отфильтрованная цена, для фильтрации используется самонастраивающееся отклонение

Range weighted average Range weighted average

Range Weighted Average - скользящая средняя, использующая текущую волатильность для расчета взвешенной средней.

Range weighted average MACD Range weighted average MACD

MACD, взвешенный по диапазону.