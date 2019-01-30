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Filtered WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор использует фильтр на основе самонастраивающегося отклонения для фильтрации значений WPR. Настраиваемый параметры: только период (WPR и фильтра) и размер фильтра.
Использование обычное: сигналом может служить смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23177
Filtered averages
Отфильтрованные средниеFiltered price
Отфильтрованная цена, для фильтрации используется самонастраивающееся отклонение
Range weighted average
Range Weighted Average - скользящая средняя, использующая текущую волатильность для расчета взвешенной средней.Range weighted average MACD
MACD, взвешенный по диапазону.