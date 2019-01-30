Теория:

Практически любую скользящую среднюю можно рассчитать как среднюю по обобщенной формуле: сумма цен*(некое значение) / сумма (неких значений). Обычно мы используем простые скользящие средние (SMA, здесь (некое значение) всегда равно 1), линейно взвешенные (LWMA, в которых (некое значение) зависит от длины расчета), скользящая средняя, взвешенная по объему (здесь (некое значение) зависит от текущего объема) и др.

В этой версии:

В этой версии в качестве веса используется диапазон (максимум-минимум) бара, для которого рассчитывается значение. Это позволяет назначать больший вес барам с более высокой волатильностью, соответственно реакция на изменение цены на таких барах ускоряется. По сути, как и почти все взвешенные средние, она похожа на простую скользящую среднюю с существенным отличием на высоких диапазонах - в такие периоды индикатор намного быстрее, чем SMA.



Использование:

Сигналом индикатора может служить смена цвета.



