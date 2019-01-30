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Индикаторы

Range weighted average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Теория:

Практически любую скользящую среднюю можно рассчитать как среднюю по обобщенной формуле: сумма цен*(некое значение) / сумма (неких значений). Обычно мы используем простые скользящие средние (SMA, здесь (некое значение) всегда равно 1), линейно взвешенные (LWMA, в которых (некое значение) зависит от длины расчета), скользящая средняя, взвешенная по объему (здесь (некое значение) зависит от текущего объема) и др.

В этой версии:

В этой версии в качестве веса используется диапазон (максимум-минимум) бара, для которого рассчитывается значение. Это позволяет назначать больший вес барам с более высокой волатильностью, соответственно реакция на изменение цены на таких барах ускоряется. По сути, как и почти все взвешенные средние, она похожа на простую скользящую среднюю с существенным отличием на высоких диапазонах - в такие периоды индикатор намного быстрее, чем SMA.

Использование:

Сигналом индикатора может служить смена цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23186

Filtered WPR Filtered WPR

Отфильтрованный индикатор WPR (Williams Percent Range)

Filtered averages Filtered averages

Отфильтрованные средние

Range weighted average MACD Range weighted average MACD

MACD, взвешенный по диапазону.

Range weighted EMA Range weighted EMA

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону