Теория:

Индикатор использует самонастраивающийся фильтр (опубликован и описан здесь: Отфильтрованная цена), применяемый к одному из 4 типов средних:

Простая скользящая средняя SMA;

Экспоненциальная скользящая средняя EMA;

Сглаженная скользящая средняя SMMA;

Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.