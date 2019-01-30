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Filtered averages - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Индикатор использует самонастраивающийся фильтр (опубликован и описан здесь: Отфильтрованная цена), применяемый к одному из 4 типов средних:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Размер фильтра - это «размер» самонастраивающегося отклонения, он может быть дробным.
Использование:
Сигнал при смене цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23176
Filtered price
Отфильтрованная цена, для фильтрации используется самонастраивающееся отклонениеTriangular moving average
Треугольная скользящая средняя
Filtered WPR
Отфильтрованный индикатор WPR (Williams Percent Range)Range weighted average
Range Weighted Average - скользящая средняя, использующая текущую волатильность для расчета взвешенной средней.