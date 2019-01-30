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Индикаторы

Filtered averages - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1562
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Теория:

Индикатор использует самонастраивающийся фильтр (опубликован и описан здесь: Отфильтрованная цена), применяемый к одному из 4 типов средних:

  • Простая скользящая средняя SMA;
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
  • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Размер фильтра - это «размер» самонастраивающегося отклонения, он может быть дробным.

Использование:

Сигнал при смене цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23176

Filtered price Filtered price

Отфильтрованная цена, для фильтрации используется самонастраивающееся отклонение

Triangular moving average Triangular moving average

Треугольная скользящая средняя

Filtered WPR Filtered WPR

Отфильтрованный индикатор WPR (Williams Percent Range)

Range weighted average Range weighted average

Range Weighted Average - скользящая средняя, использующая текущую волатильность для расчета взвешенной средней.