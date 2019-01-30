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Индикаторы

Triangular moving average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3676
Рейтинг:
(41)
Опубликован:
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Теория:

Треугольное скользящее среднее - это своего рода взвешенное скользящее среднее с очень сглаженными результатами. В треугольной скользящей средней больший вес имеют центральным значениям усредненных данных. Поэтому коэффициенты распределяются соответствующим образом. Несколько примеров коэффициентов прогрессии:

period 1 : 1
period 2 : 1 1
period 3 : 1 2 1
period 4 : 1 2 2 1
period 5 : 1 2 3 2 1
period 6 : 1 2 3 3 2 1
period 7 : 1 2 3 4 3 2 1
period 8 : 1 2 3 4 4 3 2 1
period 9 : 1 2 3 4 5 4 3 2 1

и так далее...

Существует несколько реализаций и определений треугольной скользящей средней. Некоторые из них точные, другие нет (авторы "неточных" не понимают, что среднее значение никогда не будет одинаковым для нечетного и четного периода). Некоторые представляют собой просто забавные интерпретации треугольной скользящей средней. В точных методах часто не хватает одного: они зацикливаются, а на длинных периодах скорость выполнения становится критической.

В этой версии:

Исправлена проблема скорости исполнения, а результаты стали точнее (здесь нет одинаковых значение для нечетных и четных периодов :))

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета. Очень часто путают TMA с индикатором Centered TMA, но в отличие от него данный индикатор не пересчитывается / перерисовывается.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23163

Ehlers Fisher transform (original) Ehlers Fisher transform (original)

Преобразование Фишера от Элерса (по оригинальному описанию, опубликованному в книге)

Perfect trend line Perfect trend line

Идеальная линия тренда

Filtered price Filtered price

Отфильтрованная цена, для фильтрации используется самонастраивающееся отклонение

Filtered averages Filtered averages

Отфильтрованные средние