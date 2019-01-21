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Super_Signals_Channel_V2 - MetaTrader 5脚本
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- 已发布:
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原作者:
Nick Bilak
重绘的 Super_Signals_Channel 指标
图例1. Super_Signals_Channel_V2 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23173
Super_Signals_Channel
一个重绘通道，依据相应输入参数中指定的一定数量柱线来观察未来X2MA_2HTF
两条来自不同时间帧的 X2MA 移动平均线，在一个窗口中绘制为彩色云，并根据趋势方向着色
Super_Signals_Channel_V3
Super_Signals_Channel_V3 指标，通道以彩色填充，并带有中间线Dolly_Graphics_v11-GMTShift
支撑和阻力通道指标。