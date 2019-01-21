代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Super_Signals_Channel_V2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1844
等级:
(16)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Nick Bilak

重绘的 Super_Signals_Channel 指标

图例1. Super_Signals_Channel_V2 指标

图例1. Super_Signals_Channel_V2 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23173

Super_Signals_Channel Super_Signals_Channel

一个重绘通道，依据相应输入参数中指定的一定数量柱线来观察未来

X2MA_2HTF X2MA_2HTF

两条来自不同时间帧的 X2MA 移动平均线，在一个窗口中绘制为彩色云，并根据趋势方向着色

Super_Signals_Channel_V3 Super_Signals_Channel_V3

Super_Signals_Channel_V3 指标，通道以彩色填充，并带有中间线

Dolly_Graphics_v11-GMTShift Dolly_Graphics_v11-GMTShift

支撑和阻力通道指标。