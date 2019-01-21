两条来自不同时间帧的 X2MA 移动平均线，在一个窗口中绘制为彩色云，并根据趋势方向着色

具有新设置的 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标，允许用户通过智能交易系统管理显示级别和主级别的颜色与宽度。 添加了平滑处理。