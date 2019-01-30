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Индикаторы

Perfect trend line - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
4569
Рейтинг:
(76)
Опубликован:
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Теория:

Индикатор доступен в интернете под разными именами (в большинстве своем это версии для MetaTrader 4). Он основан на самом высоком максимуме и самом низком минимуме на двух разных периодах. Тренд определяется на основе этих двух значений.

Использование:

В качестве сигналов можно использовать изменения закрытия.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23142

Channel design indicator Channel design indicator

Канал - это торговый диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, внутри которого цена колеблется в течение определенного периода времени. Индикатор строит линии сопротивления и поддержки на основе вершин и впадин, найденных внутри определенного периода.

TRiX TRiX

TRiX

Ehlers Fisher transform (original) Ehlers Fisher transform (original)

Преобразование Фишера от Элерса (по оригинальному описанию, опубликованному в книге)

Triangular moving average Triangular moving average

Треугольная скользящая средняя