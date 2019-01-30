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Perfect trend line - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Индикатор доступен в интернете под разными именами (в большинстве своем это версии для MetaTrader 4). Он основан на самом высоком максимуме и самом низком минимуме на двух разных периодах. Тренд определяется на основе этих двух значений.
Использование:
В качестве сигналов можно использовать изменения закрытия.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23142
Канал - это торговый диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, внутри которого цена колеблется в течение определенного периода времени. Индикатор строит линии сопротивления и поддержки на основе вершин и впадин, найденных внутри определенного периода.TRiX
TRiX
Преобразование Фишера от Элерса (по оригинальному описанию, опубликованному в книге)Triangular moving average
Треугольная скользящая средняя