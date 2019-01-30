Теория:

Индикатор доступен в интернете под разными именами (в большинстве своем это версии для MetaTrader 4). Он основан на самом высоком максимуме и самом низком минимуме на двух разных периодах. Тренд определяется на основе этих двух значений.

Использование:

В качестве сигналов можно использовать изменения закрытия.