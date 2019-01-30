Теория:

Преобразование Фишера от Элерса достаточно долго неправильно кодировали (как и знаменитый "солнечный ветер"), иногда неправильный код писали из-за неверной информации. Есть ошибка и программистов (как и в случае с "солнечным ветром"). Но есть и вина самого Джона Элерса. В книге на странице 7 при анализе кода ТС он опубликовал формулу, а на страницу позже, в коде EFS, формула была уже другой. Разница была в том, что в формуле EFS он устанавливает начальный более максимальный максимум и минимальный минимум равными максимуму и минимуму текущего бара, а затем проверяет, превышают ли цены эти начальные значения, тогда как в коде ТС начальные значения вовсе не присваиваются. Может показаться, что разница не такая большая, но она есть, и конечный результат тоже отличается (иногда значительно).

В этой версии:



Доступны два режима: режим без использования максимума/минимума текущего бара (по умолчанию) и режим с использованием этих цен.



Использование:

Сигналом служит изменение цвета.

Сравнение двух режимов - сверху режим ТС, снизу - EFS. В целом режим EFS (когда максимум и минимум текущего бара используются в расчетах) запаздывает, по сравнению с режимом ТС.





