原作者:

Lukashuk Viktor

依据 MACD（移动平均线收敛/发散）的 MFI 指标（资金流量指数），提供了当前价格偏差的直观体现。



除了偏差之外，MACD 还在较小的周期（如 1, 5 和 15 分钟）提供了极好的逆转指示。 MACD 信号线和 MFI 的交叉点可作为交易开仓的附加信号。 这样的交叉点之后 MFI 线颜色会发生变化。

输入参数包含 MACD 直方图和 MFI 参数，以及 caliber - RSI 比例因子。 由于不同时间帧内的 MACD 值变化较大，因此添加了该因子。 因此，15 分钟 EURUSED 的 "caliber" 约为 4，对于日线时间帧 "caliber" = 20，M1 "caliber" = 0.5。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CMoving_Average 类。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细描述。







图例1. MACD_MFI 指标