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MACD_MFI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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MACDlMFI.mq5 (20.76 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Lukashuk Viktor

依据 MACD（移动平均线收敛/发散）的 MFI 指标（资金流量指数），提供了当前价格偏差的直观体现。

除了偏差之外，MACD 还在较小的周期（如 1, 5 和 15 分钟）提供了极好的逆转指示。 MACD 信号线和 MFI 的交叉点可作为交易开仓的附加信号。 这样的交叉点之后 MFI 线颜色会发生变化。

输入参数包含 MACD 直方图和 MFI 参数，以及 caliber - RSI 比例因子。 由于不同时间帧内的 MACD 值变化较大，因此添加了该因子。 因此，15 分钟 EURUSED 的 "caliber" 约为 4，对于日线时间帧 "caliber" = 20，M1 "caliber" = 0.5。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 CMoving_Average 类。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细描述。

图例1. MACD_MFI 指标

图例1. MACD_MFI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23150

Exp_Slow-Stoch_Duplex Exp_Slow-Stoch_Duplex

两个相同的交易系统（针对多头和空头持仓）均基于 Slow-Stoch 指标信号，可以在一款智能交易系统中以不同方式配置

扁平通道 扁平通道

简要描述;

RSI EA v2 RSI EA v2

RSI EA - 基于 iRSI（相对强弱指数，RSI）指标判定的超买/超卖区域进行交易。

昨天今天 昨天今天

基于昨天的 OHLC 与当日的数值分析进行交易。