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TRiX - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Разработанная в 1980-х годах Джеком Хатсоном Тройная экспоненциальная средняя (Triple Exponential Average, TRiX) — это индикатор импульса, который отображает процентное изменение тройной экспоненциальной сглаженной скользящей средней. Тройное сглаживание скользящих средних предназначено для фильтрации ценовых движений, которые считаются незначительными или неважными. Технические трейдеры также используют TRiX для получения сигналов, которые по своей природе схожи с MACD.
В этой версии:
Два отличия текущей публикации:
- он не пропускает значения первых баров (это не нужно при использовании расчетов EMA);
- добавлены режимы окрашивания - упрощает принятие торговых решений. Смена цвета может происходить:
- при смене наклона
- при пересечении нулевой линии
Использование:
Сигналом может служить смена цвета или пересечение нуля.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23115
Свечи TRiX с каналом КельтнераTRIX candles
TRIX candles
Канал - это торговый диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, внутри которого цена колеблется в течение определенного периода времени. Индикатор строит линии сопротивления и поддержки на основе вершин и впадин, найденных внутри определенного периода.Perfect trend line
Идеальная линия тренда