Теория:



Разработанная в 1980-х годах Джеком Хатсоном Тройная экспоненциальная средняя (Triple Exponential Average, TRiX) — это индикатор импульса, который отображает процентное изменение тройной экспоненциальной сглаженной скользящей средней. Тройное сглаживание скользящих средних предназначено для фильтрации ценовых движений, которые считаются незначительными или неважными. Технические трейдеры также используют TRiX для получения сигналов, которые по своей природе схожи с MACD.

В этой версии:

Два отличия текущей публикации:

он не пропускает значения первых баров (это не нужно при использовании расчетов EMA);

добавлены режимы окрашивания - упрощает принятие торговых решений. Смена цвета может происходить:

при смене наклона



при пересечении нулевой линии

