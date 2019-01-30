Применение

Индикатор подходит для использования на любом символе или таймфрейме без ограничений.

Входные параметры

Для создания канала надо определить два входных параметра:

input int barsChannel = 200 ; input int barsMulti = 5 ;

Параметр "barsChannel" определяет длину канала, то есть сколько баров будет в канале.

Параметр "barsMulti" - это количество баров, на которых ведется расчет вершин и впадин. Общее количество рассчитываемых баров равно 'barsMulti*2 + 1' (например, если barsMulti = 2, общее количество баров будет 5).

Рис 1. Настройки параметров

Замечание:

Определены два индикаторных буфера, по одному на каждую линию тренда. Индекс буфера сопротивления '0', а индекс буфера поддержки '1'. Учтите это при работе с данными индикатора.