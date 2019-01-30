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Индикаторы

Channel design indicator - индикатор для MetaTrader 5

Murilo Falleiros
Murilo Falleiros

Murilo Falleiros

Developer of investment solutions for entrepreneurs and individuals, with focus on the Brazilian market.
We seek the development of diverse tools like trading robots, indicators and applications that can support the community of developers and investors in their own way.
M&N Investing
2 кода 5 тем 32 комментария
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Просмотров:
3034
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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  • Применение

Индикатор подходит для использования на любом символе или таймфрейме без ограничений.

  • Входные параметры

Для создания канала надо определить два входных параметра:

//--- входные параметры
input int barsChannel = 200; // Длина канала
input int barsMulti   = 5;   // Количество баров канала до вершины/впадины

Параметр "barsChannel" определяет длину канала, то есть сколько баров будет в канале.

Параметр "barsMulti" - это количество баров, на которых ведется расчет вершин и впадин. Общее количество рассчитываемых баров равно 'barsMulti*2 + 1' (например, если barsMulti = 2, общее количество баров будет 5).

Настройки параметров

Рис 1. Настройки параметров

  • Замечание:

Определены два индикаторных буфера, по одному на каждую линию тренда. Индекс буфера сопротивления '0', а индекс буфера поддержки '1'. Учтите это при работе с данными индикатора.

//--- Буферы индикатора
   SetIndexBuffer(0,resiBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,suppBuffer,INDICATOR_DATA);

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23132

TRiX TRiX

TRiX

TRiX candles with Keltner channel TRiX candles with Keltner channel

Свечи TRiX с каналом Кельтнера

Perfect trend line Perfect trend line

Идеальная линия тренда

Ehlers Fisher transform (original) Ehlers Fisher transform (original)

Преобразование Фишера от Элерса (по оригинальному описанию, опубликованному в книге)