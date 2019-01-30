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Channel design indicator - индикатор для MetaTrader 5
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- Применение
Индикатор подходит для использования на любом символе или таймфрейме без ограничений.
- Входные параметры
Для создания канала надо определить два входных параметра:
//--- входные параметры input int barsChannel = 200; // Длина канала input int barsMulti = 5; // Количество баров канала до вершины/впадины
Параметр "barsChannel" определяет длину канала, то есть сколько баров будет в канале.
Параметр "barsMulti" - это количество баров, на которых ведется расчет вершин и впадин. Общее количество рассчитываемых баров равно 'barsMulti*2 + 1' (например, если barsMulti = 2, общее количество баров будет 5).
Рис 1. Настройки параметров
- Замечание:
Определены два индикаторных буфера, по одному на каждую линию тренда. Индекс буфера сопротивления '0', а индекс буфера поддержки '1'. Учтите это при работе с данными индикатора.
//--- Буферы индикатора SetIndexBuffer(0,resiBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,suppBuffer,INDICATOR_DATA);
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23132
TRiXTRiX candles with Keltner channel
Свечи TRiX с каналом Кельтнера
Идеальная линия трендаEhlers Fisher transform (original)
Преобразование Фишера от Элерса (по оригинальному описанию, опубликованному в книге)