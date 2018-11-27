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SpearmanRankCorrelation_2HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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在一个窗口中显示两个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标，根据趋势的方向显示为彩色的云状。


图 1. SpearmanRankCorrelation_2HTF 指标

图 1. SpearmanRankCorrelation_2HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23138

MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince) MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince)

这个开发库使用了几何平均来计算最优 F,根据 Ralph Vince 的论述, "在交易中,我们可能对盈利的次数和亏损的次数做出不同的计数,所以, Kelly 公式无法给我们最优 f." 所以, 使用他的公式, 我创建了这个开发库, 用于几何平均版本的最优 f。

XIT 三条移动平均交叉 XIT 三条移动平均交叉

三条移动平均的交叉，在开启订单之前还有MACD信号的确认。更新于 2018年8月30日：

SpearmanRankCorrelation_3HTF SpearmanRankCorrelation_3HTF

在一个窗口中显示三个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标。

HLCrossSigForMFI_HTF HLCrossSigForMFI_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标