这个开发库使用了几何平均来计算最优 F,根据 Ralph Vince 的论述, "在交易中,我们可能对盈利的次数和亏损的次数做出不同的计数,所以, Kelly 公式无法给我们最优 f." 所以, 使用他的公式, 我创建了这个开发库, 用于几何平均版本的最优 f。

三条移动平均的交叉，在开启订单之前还有MACD信号的确认。更新于 2018年8月30日：