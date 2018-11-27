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SpearmanRankCorrelation_3HTF - MetaTrader 5脚本
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在一个窗口中显示三个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标。
图 1. SpearmanRankCorrelation_3HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23137
SpearmanRankCorrelation_2HTF
在一个窗口中显示两个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标，根据趋势的方向显示为彩色的云状。MQL5 的最优 F(根据 Ralph Vince)
这个开发库使用了几何平均来计算最优 F,根据 Ralph Vince 的论述, "在交易中,我们可能对盈利的次数和亏损的次数做出不同的计数,所以, Kelly 公式无法给我们最优 f." 所以, 使用他的公式, 我创建了这个开发库, 用于几何平均版本的最优 f。
HLCrossSigForMFI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标HLCrossSigForMFI
HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。