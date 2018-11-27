实际作者:

Bigeev Rustem

HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。

这个指标显示了用于建立仓位的水平，跟踪止损和获利，这样交易者在进行交易中就不会有疑问。避免心理和情感上对交易的影响是在市场上获利的关键因素。

输入参数:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int MFI_Period= 12 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint HLine= 60 ; input uint LLine= 40 ;

显示的指标的元件:



上下箭头是用于建立对应仓位的信号; 交叉点的圆圈是设置初始获利的点; 点是用于确认和判断趋势. 如果价格持续突破这些点，就应该尽可能长时间地持仓。如果点形成了一个长时间段的”通道“, 就是时候固定利润了。 钻石形是设置止损和移动止损的限制。







图 1. HLCrossSigForMFI 指标