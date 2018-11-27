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实际作者:
Bigeev Rustem
HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。
这个指标显示了用于建立仓位的水平，跟踪止损和获利，这样交易者在进行交易中就不会有疑问。避免心理和情感上对交易的影响是在市场上获利的关键因素。
输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; //突破范围的周期数，数值越大，信号就越晚越少 input int MA_Period=21; //三重指数移动平均周期数用作额外的过滤器 input int Risk=0; //最大风险点数，用于计算距离 MAX/MIN 水平最近的位置 input int ATR_Period=120; //АТR 周期数. 用于计算波动性. input double Q=0.7; //用于设置获利的参数. - 止损的比例如果 =1, Take = Stop input int MFI_Period=12; //MFI 周期数. 用作额外的过滤器 input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType=VOLUME_TICK; // MFI 交易量 input uint HLine=60; //对于MFI上方信号停止线 input uint LLine=40; //对于MFI下方信号停止线
显示的指标的元件:
- 上下箭头是用于建立对应仓位的信号;
- 交叉点的圆圈是设置初始获利的点;
- 点是用于确认和判断趋势. 如果价格持续突破这些点，就应该尽可能长时间地持仓。如果点形成了一个长时间段的”通道“, 就是时候固定利润了。
- 钻石形是设置止损和移动止损的限制。
图 1. HLCrossSigForMFI 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23135
HLCrossSigForMFI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标SpearmanRankCorrelation_3HTF
在一个窗口中显示三个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标。
Trend_Score
Trend Score 指标TMACD_Divergence
TMACD 背离指标