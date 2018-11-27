代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

HLCrossSigForMFI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1919
等级:
(14)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Bigeev Rustem

HLCrossSigForMFI 是作为一个趋势指标的，因为它是用于 "捕捉" 趋势的。但是，它是一个非常复杂而包含很多信息的指标，可以在交易中排除心理上和情感上的影响。

这个指标显示了用于建立仓位的水平，跟踪止损和获利，这样交易者在进行交易中就不会有疑问。避免心理和情感上对交易的影响是在市场上获利的关键因素。

输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input int Supr_Period=6;    //突破范围的周期数，数值越大，信号就越晚越少
input int MA_Period=21;     //三重指数移动平均周期数用作额外的过滤器
input int Risk=0;           //最大风险点数，用于计算距离 MAX/MIN 水平最近的位置
input int ATR_Period=120;   //АТR 周期数. 用于计算波动性.
input double Q=0.7;         //用于设置获利的参数. - 止损的比例如果 =1, Take = Stop
input int MFI_Period=12;    //MFI 周期数. 用作额外的过滤器
input ENUM_APPLIED_VOLUME MFI_VolumeType=VOLUME_TICK;  // MFI 交易量
input uint HLine=60;        //对于MFI上方信号停止线
input uint LLine=40;        //对于MFI下方信号停止线

显示的指标的元件:

  1. 上下箭头是用于建立对应仓位的信号;
  2. 交叉点的圆圈是设置初始获利的点;
  3. 点是用于确认和判断趋势. 如果价格持续突破这些点，就应该尽可能长时间地持仓。如果点形成了一个长时间段的”通道“, 就是时候固定利润了。
  4. 钻石形是设置止损和移动止损的限制。

图 1. HLCrossSigForMFI 指标

图 1. HLCrossSigForMFI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23135

HLCrossSigForMFI_HTF HLCrossSigForMFI_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 HLCrossSigForMFI 指标

SpearmanRankCorrelation_3HTF SpearmanRankCorrelation_3HTF

在一个窗口中显示三个来自不同时段的 SpearmanRankCorrelation 指标。

Trend_Score Trend_Score

Trend Score 指标

TMACD_Divergence TMACD_Divergence

TMACD 背离指标