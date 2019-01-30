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Индикаторы

TRiX candles with Keltner channel - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2310
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Теория:

Индикатор использует 4 значения TRiX (осциллятор тройной экспоненциальной скользящей средней): открытие, закрытие, максимум и минимум, и на основе этих значений строит свечи. Результат получается довольно сглаженный (что неудивительно, поскольку сам TRix сглаженный), вполне пригодный для использования в торговле. Для более удобной оценки тренда на том же графике рассчитывается дополнительный канал Кельтнера (по свечам TRiX, а не по ценам символа).

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета, а для фильтрации ложных сигналов можно использовать значения канала Кельтнера.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23096

TRIX candles TRIX candles

TRIX candles

RSI candles with Keltner channel RSI candles with Keltner channel

Свечи RSI с каналом Кельтнера

TRiX TRiX

TRiX

Channel design indicator Channel design indicator

Канал - это торговый диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, внутри которого цена колеблется в течение определенного периода времени. Индикатор строит линии сопротивления и поддержки на основе вершин и впадин, найденных внутри определенного периода.