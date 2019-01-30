Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TRiX candles with Keltner channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2310
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Теория:
Индикатор использует 4 значения TRiX (осциллятор тройной экспоненциальной скользящей средней): открытие, закрытие, максимум и минимум, и на основе этих значений строит свечи. Результат получается довольно сглаженный (что неудивительно, поскольку сам TRix сглаженный), вполне пригодный для использования в торговле. Для более удобной оценки тренда на том же графике рассчитывается дополнительный канал Кельтнера (по свечам TRiX, а не по ценам символа).
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета, а для фильтрации ложных сигналов можно использовать значения канала Кельтнера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23096
TRIX candlesRSI candles with Keltner channel
Свечи RSI с каналом Кельтнера
TRiXChannel design indicator
Канал - это торговый диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, внутри которого цена колеблется в течение определенного периода времени. Индикатор строит линии сопротивления и поддержки на основе вершин и впадин, найденных внутри определенного периода.