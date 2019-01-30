Теория:

Индикатор использует 4 значения TRiX (осциллятор тройной экспоненциальной скользящей средней): открытие, закрытие, максимум и минимум, и на основе этих значений строит свечи. Результат получается довольно сглаженный (что неудивительно, поскольку сам TRix сглаженный), вполне пригодный для использования в торговле. Для более удобной оценки тренда на том же графике рассчитывается дополнительный канал Кельтнера (по свечам TRiX, а не по ценам символа).



Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета, а для фильтрации ложных сигналов можно использовать значения канала Кельтнера.



