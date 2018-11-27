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慢速交易量强弱指数振荡指标定义了交易量的动能。这个指标最初是在 "Stock&Commodities（股票于商品）" (2015年4月刊)杂志中介绍的。
它有五个输入参数:
- EMA period - EMA 计算周期数
- Smoothing - 平滑周期数
- Overbought - 超买水平
- Middle - middle line
- Oversold - 超卖水平
解释:
当振荡指标值低于20的时候，市场可以认为是超卖，也就是时候来寻找买入入场的时机了。当振荡指标值超过80的时候，市场是超买，意思就是应该寻找卖出入场时机了。
超买/超卖水平，中间线和相对于振荡指标辅助线的背离都是应当考虑的因素。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23127
TMACD_Divergence
TMACD 背离指标Trend_Score
Trend Score 指标
Key_Reversal
Key Reversal 指标Standard Deviation smoothing
平滑过的标准差