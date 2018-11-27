解释:

当振荡指标值低于20的时候，市场可以认为是超卖，也就是时候来寻找买入入场的时机了。当振荡指标值超过80的时候，市场是超买，意思就是应该寻找卖出入场时机了。

超买/超卖水平，中间线和相对于振荡指标辅助线的背离都是应当考虑的因素。