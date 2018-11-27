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Standard Deviation smoothing - MetaTrader 5脚本
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平滑过的标准差。平滑周期数等于3 (平滑是使用 MovingAverages.mqh 来计算的)，下面的图片显示了传统的和平滑过的标准差。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23119
Key_Reversal
Key Reversal 指标SVSI
SVSI 指标
Specified_Time_Range_Candles
Specified time range candles （指定时间范围烛形）指标E-Friday
看一下每日的第一个柱。仓位的跟踪。