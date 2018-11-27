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Standard Deviation smoothing - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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平滑过的标准差。平滑周期数等于3 (平滑是使用 MovingAverages.mqh 来计算的)，下面的图片显示了传统的和平滑过的标准差。

Standard Deviation smoothing


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23119

Key_Reversal Key_Reversal

Key Reversal 指标

SVSI SVSI

SVSI 指标

Specified_Time_Range_Candles Specified_Time_Range_Candles

Specified time range candles （指定时间范围烛形）指标

E-Friday E-Friday

看一下每日的第一个柱。仓位的跟踪。