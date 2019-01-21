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之字折线移动平均线指标利用之字折线参考点建立移动平均线。
它有三个输入参数:
- ZigZag depth - 之字折线指标的深度参数
- ZigZag deviation - 之字折线指标的偏离参数
- ZigZag backstep - 之字折线指标的后退步数参数
以当前柱线和参考点之间范围内的收盘价之和除以此范围内的柱数来计算移动平均线。
参考点（P）之后三根柱线的计算示例:
ZMA[P] = Close[P] ZMA[P+1] = (Close[P]+Close[P+1]) / 2 ZMA[P+2] = (Close[P]+Close[P+1]+Close[P+2]) / 3
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23117
Ultimate_Oscillator
终极振荡器指标ROC_with_Signal_MA
带有信号移动平均线的 ROC 指标
Intraday_Intensity_Open_Form
日内密度开盘形式指标MA_Slope
均线斜率指标