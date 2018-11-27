在输入参数中含有时段选择选项的 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标

SR-RateIndicator 指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。

在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标