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SpearmanRankCorrelation_Histogram - MetaTrader 5脚本
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实际作者:
Rosh
以彩色柱形图形式实现的 SpearmanRankCorrelation 指标。
图 1. SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23101
SpearmanRankCorrelation_Histogram_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标CCI_Bar
CCI Bar 指标
SR-RateIndicator_Alert
SR-RateIndicator 指标，在柱形图突破了超买/超卖水平的时候提供了提醒，发送电子邮件和推送通知功能。SR-RateIndicator_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 SR-RateIndicator 指标