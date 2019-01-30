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TRIX candles - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Индикатор использует 4 значения TRiX (осциллятор тройной экспоненциальной скользящей средней): открытие, закрытие, максимум и минимум, и на основе этих значений строит свечи. Результат получается довольно сглаженный (что неудивительно, поскольку сам TRix сглаженный), вполне пригодный для использования в торговле.
Использование:
Сигналом служит смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23095
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TRiX