Теория:

Индикатор строит свечи RSI по значениям RSI от цен открытия, максимума, минимума и закрытия. Затем эти же значения используются для расчета ATR (Average True Range) на основе RSI (вместо использования максимума, минимума и цены закрытия, индикатор использует для расчета ATR максимум, минимум и закрытие RSI), а затем на основе этих значений строит канал Келтнера по свечам RSI (средние значения, используемые для середины канала Кельтнера, — это средняя от максимума, минимума, открытия и закрытия RSI).

Использование:

Пробой канала Кельтнера может служить индикатором краткосрочной волатильности/оценки импульса (поскольку сам RSI относится к семейству индикаторов импульса).



