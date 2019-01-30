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RSI candles with Keltner channel - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Индикатор строит свечи RSI по значениям RSI от цен открытия, максимума, минимума и закрытия. Затем эти же значения используются для расчета ATR (Average True Range) на основе RSI (вместо использования максимума, минимума и цены закрытия, индикатор использует для расчета ATR максимум, минимум и закрытие RSI), а затем на основе этих значений строит канал Келтнера по свечам RSI (средние значения, используемые для середины канала Кельтнера, — это средняя от максимума, минимума, открытия и закрытия RSI).
Использование:
Пробой канала Кельтнера может служить индикатором краткосрочной волатильности/оценки импульса (поскольку сам RSI относится к семейству индикаторов импульса).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23094
Объемно-взвешенный осциллятор AwesomeCorrected volume weighted moving average
Скорректированная объемно-взвешенная скользящая средняя
TRIX candlesTRiX candles with Keltner channel
Свечи TRiX с каналом Кельтнера