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Индикаторы

RSI candles with Keltner channel - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Теория:

Индикатор строит свечи RSI по значениям RSI от цен открытия, максимума, минимума и закрытия. Затем эти же значения используются для расчета ATR (Average True Range) на основе RSI (вместо использования максимума, минимума и цены закрытия, индикатор использует для расчета ATR максимум, минимум и закрытие RSI), а затем на основе этих значений строит канал Келтнера по свечам RSI (средние значения, используемые для середины канала Кельтнера, — это средняя от максимума, минимума, открытия и закрытия RSI).

Использование:

Пробой канала Кельтнера может служить индикатором краткосрочной волатильности/оценки импульса (поскольку сам RSI относится к семейству индикаторов импульса).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23094

Volume weighted awesome oscillator Volume weighted awesome oscillator

Объемно-взвешенный осциллятор Awesome

Corrected volume weighted moving average Corrected volume weighted moving average

Скорректированная объемно-взвешенная скользящая средняя

TRIX candles TRIX candles

TRIX candles

TRiX candles with Keltner channel TRiX candles with Keltner channel

Свечи TRiX с каналом Кельтнера