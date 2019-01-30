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Индикаторы

Volume weighted awesome oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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2650
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Теория:

Технический индикатор Билла Вильямса Awesome Oscillator (AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.

В этой версии:

Вместо простой скользящей средней используется объемно-взвешенная скользящая средняя. Благодаря этому индикатор стал более чувствительным к изменениям объемов (волатильности) в течение дня.

Использование:

Сигналы смены тренда отображаются изменением цвета (в основном при пересечении нуля).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23078

Corrected volume weighted moving average Corrected volume weighted moving average

Скорректированная объемно-взвешенная скользящая средняя

Volume weighted moving average Volume weighted moving average

Объемно-взвешенная скользящая средняя

RSI candles with Keltner channel RSI candles with Keltner channel

Свечи RSI с каналом Кельтнера

TRIX candles TRIX candles

TRIX candles