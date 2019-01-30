Теория:

Технический индикатор Билла Вильямса Awesome Oscillator (AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.

В этой версии:

Вместо простой скользящей средней используется объемно-взвешенная скользящая средняя. Благодаря этому индикатор стал более чувствительным к изменениям объемов (волатильности) в течение дня.



Использование:

Сигналы смены тренда отображаются изменением цвета (в основном при пересечении нуля).



