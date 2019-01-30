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Volume weighted awesome oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Технический индикатор Билла Вильямса Awesome Oscillator (AO) — это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2. Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.
В этой версии:
Вместо простой скользящей средней используется объемно-взвешенная скользящая средняя. Благодаря этому индикатор стал более чувствительным к изменениям объемов (волатильности) в течение дня.
Использование:
Сигналы смены тренда отображаются изменением цвета (в основном при пересечении нуля).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23078
Скорректированная объемно-взвешенная скользящая средняяVolume weighted moving average
Объемно-взвешенная скользящая средняя
Свечи RSI с каналом КельтнераTRIX candles
TRIX candles