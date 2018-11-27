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InvertBar_Plus - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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当前金融资产工具的反向图表，在另一个窗口中以彩色柱的形式显示卖家报价和买家报价水平。

//+----------------------------------------------+
//|  指标的输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input bool AskShow=true;                       // 显示卖家报价
input color AskColor=clrBlue;                  // 卖家报价线颜色
input ENUM_LINE_STYLE AskStyle=STYLE_SOLID;    // 卖家报价线风格
input bool BidShow=true;                       // 显示买家报价
input color BidColor=clrRed;                   // 买家报价线颜色
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;    // 买家报价线风格
input int IndicatorDigits=6;                   // 指标显示精确度格式


图 1. Bar_Plus 指标

图 1. Bar_Plus 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23087

Time_Bar_Custom_Monthly Time_Bar_Custom_Monthly

简要描述

Open Close Open Close

另一个基于当前烛形高于或者低于之前烛形策略的版本

Executer AC Executer AC

基于 iAC 指标 (加速/减速，加速/减速振荡指标，AC) 的交易系统

Bronze Warrioir Bronze Warrioir

这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，以及 DayImpuls 自定义指标。