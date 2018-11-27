请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
当前金融资产工具的反向图表，在另一个窗口中以彩色柱的形式显示卖家报价和买家报价水平。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input bool AskShow=true; // 显示卖家报价 input color AskColor=clrBlue; // 卖家报价线颜色 input ENUM_LINE_STYLE AskStyle=STYLE_SOLID; // 卖家报价线风格 input bool BidShow=true; // 显示买家报价 input color BidColor=clrRed; // 买家报价线颜色 input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // 买家报价线风格 input int IndicatorDigits=6; // 指标显示精确度格式
图 1. Bar_Plus 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23087
Time_Bar_Custom_Monthly
简要描述Open Close
另一个基于当前烛形高于或者低于之前烛形策略的版本
Executer AC
基于 iAC 指标 (加速/减速，加速/减速振荡指标，AC) 的交易系统Bronze Warrioir
这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，以及 DayImpuls 自定义指标。