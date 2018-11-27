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Executer AC - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1499
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
0思路来自于 - Alex
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。这个 EA 只在新柱出现的时候工作，EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。
手数是根据在交易历史中最近的 History days 来设置的 (Maximum Risk in percentage 和 Descrease factor 参数也会使用).
EA为买入和卖出实现了几个信号 (ac[] 数组就是为了 AC 指标值)
买入信号:
//--- AC 指标上升 if(ac[1]>0.0 && ac[2]>0.0) { //--- 检查买入信号 if(ac[1]>ac[2] && ac[2]>ac[3]) { *** } *** } //--- AC 指标下降 if(ac[1]<0 && ac[2]<0) { //--- 检查买入信号 if(ac[1]>ac[2] && ac[2]>ac[3] && ac[3]>ac[4]) { *** } *** } //--- AC 指标从上往下与零线交叉 if(ac[1]>0.0 && ac[2]<0.0) { *** } ***
卖出信号:
//--- AC 指标上升 if(ac[1]>0.0 && ac[2]>0.0) { *** //--- 检查卖出信号 if(ac[1]<ac[2] && ac[2]<ac[3] && ac[3]<ac[4]) { *** } //--- AC 指标下降 if(ac[1]<0 && ac[2]<0) { *** //--- 检查卖出信号 if(ac[1]<ac[2] && ac[2]<ac[3]) { *** } } *** //--- AC 指标从下往上与零线交叉 if(ac[1]<0.0 && ac[2]>0.0) { *** }
开启买入的实例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23086
InvertBar_Plus
当前金融资产工具的反向图表，在另一个窗口中以彩色柱的形式显示卖家报价和买家报价水平Time_Bar_Custom_Monthly
简要描述
Bronze Warrioir
这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，以及 DayImpuls 自定义指标。DayImpuls
搏动侦测器。这个指标使用了 MovingAverages.mqh