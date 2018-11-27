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EA

Executer AC - MetaTrader 5EA

Executer1 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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0思路来自于 - Alex

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。这个 EA 只在新柱出现的时候工作，EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。

手数是根据在交易历史中最近的 History days 来设置的 (Maximum Risk in percentageDescrease factor 参数也会使用).

EA为买入和卖出实现了几个信号 (ac[] 数组就是为了 AC 指标值)

买入信号:

      //--- AC 指标上升
      if(ac[1]>0.0 && ac[2]>0.0)
        {
         //--- 检查买入信号
         if(ac[1]>ac[2] && ac[2]>ac[3])
           {
            ***
           }
         ***
        }
      //--- AC 指标下降
      if(ac[1]<0 && ac[2]<0)
        {
         //--- 检查买入信号
         if(ac[1]>ac[2] && ac[2]>ac[3] && ac[3]>ac[4])
           {
            ***
           }
         ***
        }
      //--- AC 指标从上往下与零线交叉
      if(ac[1]>0.0 && ac[2]<0.0)
        {
         ***
        }
      ***

卖出信号:

      //--- AC 指标上升
      if(ac[1]>0.0 && ac[2]>0.0)
        {
         ***
         //--- 检查卖出信号
         if(ac[1]<ac[2] && ac[2]<ac[3] && ac[3]<ac[4])
           {
            ***
        }
      //--- AC 指标下降
      if(ac[1]<0 && ac[2]<0)
        {
         ***
         //--- 检查卖出信号
         if(ac[1]<ac[2] && ac[2]<ac[3])
           {
            ***
           }
        }
      ***
      //---  AC 指标从下往上与零线交叉
      if(ac[1]<0.0 && ac[2]>0.0)
        {
         ***
        }

开启买入的实例:

Executer AC

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23086

InvertBar_Plus InvertBar_Plus

当前金融资产工具的反向图表，在另一个窗口中以彩色柱的形式显示卖家报价和买家报价水平

Time_Bar_Custom_Monthly Time_Bar_Custom_Monthly

简要描述

Bronze Warrioir Bronze Warrioir

这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，以及 DayImpuls 自定义指标。

DayImpuls DayImpuls

搏动侦测器。这个指标使用了 MovingAverages.mqh