Executer AC

0思路来自于 - Alex

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个EA交易使用了 iAC (加速/减速，加速/减速振荡指标, AC) 指标。这个 EA 只在新柱出现的时候工作，EA 一次只建立一个仓位，所以它可以工作于锁仓和净值账户中。

手数是根据在交易历史中最近的 History days 来设置的 (Maximum Risk in percentage 和 Descrease factor 参数也会使用).

EA为买入和卖出实现了几个信号 (ac[] 数组就是为了 AC 指标值)

买入信号:

if (ac[ 1 ]> 0.0 && ac[ 2 ]> 0.0 ) { if (ac[ 1 ]>ac[ 2 ] && ac[ 2 ]>ac[ 3 ]) { *** } *** } if (ac[ 1 ]< 0 && ac[ 2 ]< 0 ) { if (ac[ 1 ]>ac[ 2 ] && ac[ 2 ]>ac[ 3 ] && ac[ 3 ]>ac[ 4 ]) { *** } *** } if (ac[ 1 ]> 0.0 && ac[ 2 ]< 0.0 ) { *** } ***

卖出信号:

if (ac[ 1 ]> 0.0 && ac[ 2 ]> 0.0 ) { if (ac[ 1 ]<ac[ 2 ] && ac[ 2 ]<ac[ 3 ] && ac[ 3 ]<ac[ 4 ]) { *** } if (ac[ 1 ]< 0 && ac[ 2 ]< 0 ) { *** if (ac[ 1 ]<ac[ 2 ] && ac[ 2 ]<ac[ 3 ]) { *** } } *** if (ac[ 1 ]< 0.0 && ac[ 2 ]> 0.0 ) { *** }

开启买入的实例:



