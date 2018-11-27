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DayImpuls - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个指标在单独的窗口中对于averaging period（平均周期数）画出收盘价-开盘价的线。线通过了基于EMA算法的双重平均的处理。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23072
Bronze Warrioir
这个EA交易使用了 iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iWPR (威廉姆斯百分比范围, %R) 指标，以及 DayImpuls 自定义指标。Executer AC
基于 iAC 指标 (加速/减速，加速/减速振荡指标，AC) 的交易系统
FT CCI MA
这个EA交易是基于iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMA (移动平均, MA) 指标的。Simple EA MA plus MACD
简要描述