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Индикаторы

Volume Profil & Range V6 - индикатор для MetaTrader 5

http://fxcoder.blogspot.ru | Russian English Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Ahmet Metin Yilmaz
Ahmet Metin Yilmaz

Ahmet Metin Yilmaz

4.7 (31)
83 продукта 1 код 11 тем 765 комментариев
Просмотров:
12810
Рейтинг:
(88)
Опубликован:
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Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, проведенных на ней. Если брокер предоставляет данные по реальному объёму, индикатор может показывать распределение и по нему. Оригинальный код опубликован здесь: https://www.mql5.com/ru/code/15440, но он не работает в новых версиях терминала MetaTrader 5. Эта версия специально скомпилирована для новых билдов.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23032

CCI variation CCI variation

Разновидность CCI

Super trend - simple Super trend - simple

Простой индикатор Super trend

Liner regression Liner regression

Линейная регрессия

Weis Waves Weis Waves

Индикатор Volume Wave, изначально идеализированный Ричардом Д. Вайкоффом.