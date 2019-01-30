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Volume Profil & Range V6 - индикатор для MetaTrader 5
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Распределение сделок по ценовым уровням на заданном временном участке. Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, проведенных на ней. Если брокер предоставляет данные по реальному объёму, индикатор может показывать распределение и по нему. Оригинальный код опубликован здесь: https://www.mql5.com/ru/code/15440, но он не работает в новых версиях терминала MetaTrader 5. Эта версия специально скомпилирована для новых билдов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23032
CCI variation
Разновидность CCISuper trend - simple
Простой индикатор Super trend
Liner regression
Линейная регрессияWeis Waves
Индикатор Volume Wave, изначально идеализированный Ричардом Д. Вайкоффом.