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Индикаторы

CCI variation - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Теория:

Commodity channel index (CCI) - это осциллятор, изначально введенный Дональдом Ламбертом в 1980 году. Формула расчета:

(цена - средняя) / (0,015 * среднее абсолютное отклонение)

В этой версии:

Что было добавлено:

  • возможность вместо среднего абсолютного отклонения использовать
    • стандартное отклонение
    • ATR (Average True Range)
  • возможность сглаживать значения CCI
  • возможность изменять цвет при пересечения нуля или при изменении направления наклона

Что осталось как в оригинальном CCI (если не используется сглаживание):

- пересечения нуля точно такие, как в обычном CCI (при любом расчете, что с ATR, что со стандартным отклонением)

Отличия:

- уровни будут другими (если вы привыкли использовать в торговле уровни при работе с CCI, уровни надо будет настроить соответствующим образом)

- наклон CCI будет другим

Использование:

Используйте смену цвета в качестве сигналов.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23031

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