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CCI variation - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Commodity channel index (CCI) - это осциллятор, изначально введенный Дональдом Ламбертом в 1980 году. Формула расчета:
(цена - средняя) / (0,015 * среднее абсолютное отклонение)
В этой версии:
Что было добавлено:
- возможность вместо среднего абсолютного отклонения использовать
- стандартное отклонение
- ATR (Average True Range)
- возможность сглаживать значения CCI
- возможность изменять цвет при пересечения нуля или при изменении направления наклона
Что осталось как в оригинальном CCI (если не используется сглаживание):
- пересечения нуля точно такие, как в обычном CCI (при любом расчете, что с ATR, что со стандартным отклонением)
Отличия:
- уровни будут другими (если вы привыкли использовать в торговле уровни при работе с CCI, уровни надо будет настроить соответствующим образом)
- наклон CCI будет другим
Использование:
Используйте смену цвета в качестве сигналов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23031
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