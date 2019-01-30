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Super trend - simple - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
В интернете гуляет несколько версий индикатора Super Trend. Одна из версий использует для расчетов CCI (Commodity Channel Index). Сигналом смены тренда служит пересечение CCI и нулевой линии. Поскольку подразумевается, что CCI пересечет нулевую линию после пересечения ценой своей простой скользящей средней, индикатор Super trend фактически является индикатором цены, пересекающей SMA. Но это будет уже не Super Trend, каким мы его знаем. Для фильтрации пересечений обычно добавляется ATR (Average True Range), после чего и получается индикатор "Super trend".
В этой версии:
Применение индикатора такое же простое, как и расчеты. Кроме того, добавлена возможность выбора метода фильтрации. Вы можете выбрать
- ATR
- стандартное отклонение
для фильтрации. Стандартное отклонение зачастую быстрее ATR, поэтому рекомендуется потестировать фильтры перед использованием. Хотя в целом сигналы вполне пригодны для использования (см. пример ниже).
Использование:
Используйте смену цвета в качестве сигналов.
Схожий пример, но с использованием для фильтрации стандартного отклонения вместо ATR:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23030
Стохастик RVI с уровнямиJuice - EMA deviation - advanced
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Индикатор Volume Profile + Range v6.0 (бывший TPO).