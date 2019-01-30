Теория:

В интернете гуляет несколько версий индикатора Super Trend. Одна из версий использует для расчетов CCI (Commodity Channel Index). Сигналом смены тренда служит пересечение CCI и нулевой линии. Поскольку подразумевается, что CCI пересечет нулевую линию после пересечения ценой своей простой скользящей средней, индикатор Super trend фактически является индикатором цены, пересекающей SMA. Но это будет уже не Super Trend, каким мы его знаем. Для фильтрации пересечений обычно добавляется ATR (Average True Range), после чего и получается индикатор "Super trend".



В этой версии:

Применение индикатора такое же простое, как и расчеты. Кроме того, добавлена возможность выбора метода фильтрации. Вы можете выбрать

ATR

стандартное отклонение