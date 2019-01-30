Теория:

Стохастик RVI был впервые описан Джоном Элерсом. Для получение сигналов помимо пересечения фиксированных уровней он использовал так называемый триггер RVI. Триггером по факту является замаскированная EMA, которой нельзя управлять. Кроме того линия триггера работает хорошо на коротких периодах, но может генерировать слишком много сигналов на более длинных периодах.



В этой версии:

Использует самонастраивающиеся уровни вместо линии триггера. При этом также образуется некое нейтральное состояние, которое может помочь отфильтровать ложные сигналы.

Использование:

Сигнал при смене цвета.





