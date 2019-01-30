Определение:

Индикатор Juice показывает, находится ли уровень стандартного отклонения выше или ниже определенного уровня, и тем самым помогает определить моменты повышенной и пониженной волатильности. Обычно для этого используются фиксированные уровни. С этим связано несколько серьезных проблем:

В этой версии:

Здесь вместо фиксированного уровня используется среднее отклонение (в данном случае отклонение EMA) за выбранный период. Такой расчет не зависит от символа или таймфрейма, уровень сам подстраивается под параметры.

Использование:

Индикатор Juice не показывает направление тренда. Он показывает периоды повышенной (выше среднего) или пониженной (ниже среднего) волатильности. Использовать соответственно: для определения периодов повышенной и пониженной волатильности.



