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Индикаторы

Juice - EMA deviation - advanced - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1572
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Определение:

Индикатор Juice показывает, находится ли уровень стандартного отклонения выше или ниже определенного уровня, и тем самым помогает определить моменты повышенной и пониженной волатильности. Обычно для этого используются фиксированные уровни. С этим связано несколько серьезных проблем:

  • уровень крайне произвольный (т.е. нужно придумать, что какой-то уровень является значимым)
  • у разных символов разный уровень
  • на разных таймфреймах разный уровень

В этой версии:

Здесь вместо фиксированного уровня используется среднее отклонение (в данном случае отклонение EMA) за выбранный период. Такой расчет не зависит от символа или таймфрейма, уровень сам подстраивается под параметры.

Использование:

Индикатор Juice не показывает направление тренда. Он показывает периоды повышенной (выше среднего) или пониженной (ниже среднего) волатильности. Использовать соответственно: для определения периодов повышенной и пониженной волатильности.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22993

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