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Juice - EMA deviation - advanced - индикатор для MetaTrader 5
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Определение:
Индикатор Juice показывает, находится ли уровень стандартного отклонения выше или ниже определенного уровня, и тем самым помогает определить моменты повышенной и пониженной волатильности. Обычно для этого используются фиксированные уровни. С этим связано несколько серьезных проблем:
- уровень крайне произвольный (т.е. нужно придумать, что какой-то уровень является значимым)
- у разных символов разный уровень
- на разных таймфреймах разный уровень
В этой версии:
Здесь вместо фиксированного уровня используется среднее отклонение (в данном случае отклонение EMA) за выбранный период. Такой расчет не зависит от символа или таймфрейма, уровень сам подстраивается под параметры.
Использование:
Индикатор Juice не показывает направление тренда. Он показывает периоды повышенной (выше среднего) или пониженной (ниже среднего) волатильности. Использовать соответственно: для определения периодов повышенной и пониженной волатильности.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22993
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