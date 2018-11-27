代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Ehlers_CG - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1787
等级:
(17)
已发布:
Ehlers_CG.mq5 (7.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Ehler 的重心指标是 FIR过滤器, 把John Ehlers 应用到价格上. 它是 Ehler 对可适应过滤器. "重心"分析的结果, 没有延迟, 可以正确侦测到反转点。

它有一个可以配置的参数:

  • Period - 计算周期数

解释:

主线与信号线的交叉

在超买/超卖水平处交叉.
因为这个指标没有固定的水平，是通过观察过去的峰值来寻找新的超买水平的：如果指标生成的新的峰值高于之前的峰值，我们可以假定该资产处于超买，在指标线向下交叉的时候就是卖出的时机。
通过观察过去的底部来寻找新的超卖水平: 如果指标生成的新的底部低于之前的底部，我们可以假定该资产处于超卖，在指标线向上交叉的时候就是买入的时机。

背离.

与简单的信号侦测方法一起使用 (主线与信号线的交叉), 这个指标也可以用于背离信号。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22928

Elders_Safe_Zone Elders_Safe_Zone

Elder 的安全区域指标

Elders_Safe_Zone_Triple Elders_Safe_Zone_Triple

三重 Elder 安全区指标

Day_Of_Week_Lables Day_Of_Week_Lables

星期每日指标

RSICloudBG RSICloudBG

RSICloud 指标，在超买/超卖区域的背景中做了填充，在它们之间的通道也做了填充。