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Ehler 的重心指标是 FIR过滤器, 把John Ehlers 应用到价格上. 它是 Ehler 对可适应过滤器. "重心"分析的结果, 没有延迟, 可以正确侦测到反转点。
它有一个可以配置的参数:
- Period - 计算周期数
解释:
主线与信号线的交叉
在超买/超卖水平处交叉.
因为这个指标没有固定的水平，是通过观察过去的峰值来寻找新的超买水平的：如果指标生成的新的峰值高于之前的峰值，我们可以假定该资产处于超买，在指标线向下交叉的时候就是卖出的时机。
通过观察过去的底部来寻找新的超卖水平: 如果指标生成的新的底部低于之前的底部，我们可以假定该资产处于超卖，在指标线向上交叉的时候就是买入的时机。
背离.
与简单的信号侦测方法一起使用 (主线与信号线的交叉), 这个指标也可以用于背离信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22928
Elders_Safe_Zone
Elder 的安全区域指标Elders_Safe_Zone_Triple
三重 Elder 安全区指标
Day_Of_Week_Lables
星期每日指标RSICloudBG
RSICloud 指标，在超买/超卖区域的背景中做了填充，在它们之间的通道也做了填充。