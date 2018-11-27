Ehler 的重心指标是 FIR过滤器, 把John Ehlers 应用到价格上. 它是 Ehler 对可适应过滤器. "重心"分析的结果, 没有延迟, 可以正确侦测到反转点。

它有一个可以配置的参数:

Period - 计算周期数

解释: 主线与信号线的交叉 在超买/超卖水平处交叉.

因为这个指标没有固定的水平，是通过观察过去的峰值来寻找新的超买水平的：如果指标生成的新的峰值高于之前的峰值，我们可以假定该资产处于超买，在指标线向下交叉的时候就是卖出的时机。

通过观察过去的底部来寻找新的超卖水平: 如果指标生成的新的底部低于之前的底部，我们可以假定该资产处于超卖，在指标线向上交叉的时候就是买入的时机。 背离.

