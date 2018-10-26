Библиотеки по мотивам одноименной статьи "RDF в обучении с подкреплением"

Индикатор с отрисовкой уровней и зон поддержки и сопротивления

Несколько стратегий в одном советнике. При срабатывании двух и более стратегий лот позиции увеличивается в геометрической прогрессии.