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RSICloudBG - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSICloud с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними.
Рис.1. Индикатор RSICloudBG
ATRStops_v1_Candle
Индикатор ATRStops_v1 в свечном видеRL algorithms
Библиотеки по мотивам одноименной статьи "RDF в обучении с подкреплением"
WyattsPivots
Индикатор с отрисовкой уровней и зон поддержки и сопротивленияBruno
Несколько стратегий в одном советнике. При срабатывании двух и более стратегий лот позиции увеличивается в геометрической прогрессии.