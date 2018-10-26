Работа по iMA (Moving Average, MA) и OHLC недельного таймрфейма

Библиотеки по мотивам одноименной статьи "RDF в обучении с подкреплением"

Индикатор RSICloud с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними

Индикатор с отрисовкой уровней и зон поддержки и сопротивления