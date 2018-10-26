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Индикаторы

ATRStops_v1_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1770
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATRStops_v1 в свечном виде. Свечки по тренду яркие, против тренда тёмные.

Рис.1. Индикатор ATRStops_v1_Candle

Рис.1. Индикатор ATRStops_v1_Candle

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