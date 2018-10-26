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ATRStops_v1_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATRStops_v1 в свечном виде. Свечки по тренду яркие, против тренда тёмные.
Рис.1. Индикатор ATRStops_v1_Candle
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