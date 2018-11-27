Exp_XFisher_org_v1 EA 交易是基于 XFisher_org_v1 振荡指标所生成的信号的。当柱关闭时，如果指标的主线和信号线有交叉，或者指标云的颜色有变化时就生成信号。

为了使所生成的 EA 正确运行，要把编译好的 XFisher_org_v1.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。





图 1. 图表上交易的例子

在2017年 USDJPY H4 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表