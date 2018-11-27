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Exp_XFisher_org_v1 - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
Exp_XFisher_org_v1 EA 交易是基于 XFisher_org_v1 振荡指标所生成的信号的。当柱关闭时，如果指标的主线和信号线有交叉，或者指标云的颜色有变化时就生成信号。
为了使所生成的 EA 正确运行，要把编译好的 XFisher_org_v1.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 图表上交易的例子
在2017年 USDJPY H4 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22909
Contrarian trade MA
根据 iMA (移动平均, MA) 和 W1 时段上的 OHLC 来进行工作RL 算法
基于文章 "Random decision forest in reinforcement learning （强化学习中的随机决策森林）"的开发库。
XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert
XFisher_org_v2_Candle_Alert 指标，对超买/超卖区域的背景进行了填充，而且对于它们之间的通道也进行了填充。GlamTrader
使用了 iMA (移动平均, MA), iAO (动量振荡指标, AO) 和自定义拉盖尔指标的 EA 交易。