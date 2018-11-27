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XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert - MetaTrader 5脚本
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XFisher_org_v2_Candle_Alert 指标，对超买/超卖区域的背景进行了填充，而且对于它们之间的通道也进行了填充。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到o <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
图 1. XFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22907
Exp_XFisher_org_v1
Exp_XFisher_org_v1 EA 交易是基于 XFisher_org_v1 振荡指标信号的.Contrarian trade MA
根据 iMA (移动平均, MA) 和 W1 时段上的 OHLC 来进行工作
GlamTrader
使用了 iMA (移动平均, MA), iAO (动量振荡指标, AO) 和自定义拉盖尔指标的 EA 交易。XFisher_org_v2_Candle_Alerts
XFisher_org_v2_Candle 指标在交易信号来临时可以提供提醒，发送电子邮件和推送通知。可用的信号选项