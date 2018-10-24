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Индикаторы

Gaps OHLC - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1521
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Индикатор показывает на гистограмме размер гэпа. Гэп считается если есть разрыв между ценой Open текущего бара и ценами Low или High предыдущего бара.

Наиболее эффективно применение на символах торгуемых не круглые сутки - например на акциях.

Gaps OHLC

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Советник позволяет комбинировать сигналы сразу нескольких индикаторов. Также можно работать по какому-то одному индикатору.

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