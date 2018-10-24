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Gaps OHLC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает на гистограмме размер гэпа. Гэп считается если есть разрыв между ценой Open текущего бара и ценами Low или High предыдущего бара.
Наиболее эффективно применение на символах торгуемых не круглые сутки - например на акциях.
Советник позволяет комбинировать сигналы сразу нескольких индикаторов. Также можно работать по какому-то одному индикатору.Exp_FineTuningMACandle_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов) на сигналах индикаторов FineTuningMACandle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте
Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов. Возможные варианты сигналовXFisher_org_v2_Candle_Cloud_Alert
Индикатор XFisher_org_v2_Candle_Alert с фоновым заполнением зон перекупленности, перепроданности и канала между ними