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XFisher_org_v1_X20 - MetaTrader 5脚本
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在一个窗口中使用了20个 使用额外平滑的 Fisher 指标（Fisher indicators with extra smoothing）。
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint FLength=3; // 初始平滑深度 input uint step = 1; // 平滑深度变化步长 input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA; // 平滑方法 input uint MA_Length=3; // 平滑深度 input int MA_Phase=15; // 平滑参数, //---- 对于 JJMA, 变化范围是 -100 ... +100, 影响转化过程的质量; //---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期数, 对于 AMA 这是慢速平均 input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格常数
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。
为了使指标正确运行，必须把 XFisher_org_1.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. XFisher_org_v1_X20 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22896
Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud
三个标准偏差通道，使用的指标缓冲区是根据指标输入参数中定义的柱数的，并且在通道背景中做了填充。Standard_Deviation_Channels_x3
三个标准偏差的通道，使用的指标缓冲区是根据在指标输入参数中定义的柱数来确定的。
平滑平均
这个EA交易基于 iMA (移动平均, MA) 指标,反转信号,手数可以是固定或者按照风险百分比设置。Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert
使用背景色填充扩展了时区通道的指标。这个指标在生成的通道扩展被突破时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。扩展本身含有多达31个价格水平。