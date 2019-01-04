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XFisher_org_v1_X20 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XFisher_org_v1.mq5 (18.01 KB) 预览
XFisher_org_v1_X20.mq5 (18.28 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在一个窗口中使用了20个 使用额外平滑的 Fisher 指标（Fisher indicators with extra smoothing）

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input uint FLength=3;                             // 初始平滑深度
input uint  step = 1;                             // 平滑深度变化步长
input Smooth_Method MA_SMethod=MODE_JJMA;         // 平滑方法
input uint MA_Length=3;                           // 平滑深度                    
input int MA_Phase=15;                            // 平滑参数,
//---- 对于 JJMA, 变化范围是 -100 ... +100, 影响转化过程的质量;
//---- 对于 VIDIA 这是 CMO 周期数, 对于 AMA 这是慢速平均                 
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;       // 价格常数

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

为了使指标正确运行，必须把 XFisher_org_1.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图 1. XFisher_org_v1_X20 指标

图 1. XFisher_org_v1_X20 指标


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22896

Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud

三个标准偏差通道，使用的指标缓冲区是根据指标输入参数中定义的柱数的，并且在通道背景中做了填充。

Standard_Deviation_Channels_x3 Standard_Deviation_Channels_x3

三个标准偏差的通道，使用的指标缓冲区是根据在指标输入参数中定义的柱数来确定的。

平滑平均 平滑平均

这个EA交易基于 iMA (移动平均, MA) 指标,反转信号,手数可以是固定或者按照风险百分比设置。

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Alert

使用背景色填充扩展了时区通道的指标。这个指标在生成的通道扩展被突破时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知。扩展本身含有多达31个价格水平。