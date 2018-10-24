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BITEX.ONE MarketMaker - эксперт для MetaTrader 5
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Робот работает только на криптовалютной бирже www.bitex.one. Выставляет заданное количество заявок на продажу и покупку, ориентируясь на цену из стакана или поводыря (справедливую цену контракта, полученную с других криптовалютных бирж). Идея заключается в заработке на неэффективности реальной цены контракта, плюс на ребейтах, которые биржа платит за предоставление ликвидности (за торговлю лимитными ордерами). Одним из преимуществ робота является то, что он использует полноценную асинхронную модель работы с транзакциями.
Рис.1 - Пример расстановки роботом ордеров при max_pos=100, shift=0.001, level_count=3
Описание входных переменных:
- magic_number - идентификатор робота. Если роботов будет несколько, то обязательно задавайте каждому следующему роботу этот идентификатор на 100 больше, например если первый робот имеет magic_number = 100 то следующие должны иметь magic_number = 200, 300, 400 и т.д.
- price_type - тип цены, относительно которой будут рассчитываться цены выставляемых ордеров. 1 - цена из стакана торгуемого инструмента, 2 - маркировочная цена контракта, 3 - индексная цена контракта.
- max_pos - количество контрактов в каждой заявке робота.
- shift - смещение первой заявки относительно маркировочной цены (она фиолетового цвета на картинке). Задается в долях от абсолютного значения цены, например при shift = 0.001 и маркировочной цене = 6600 ближняя заявка на покупку и ближняя заявка на продажу будут смещены от маркировочной цены на 6.6 ценовых пунктов вверх и вниз (см. рисунок 1)
- level_count - количество котируемых уровней. Каждая последующая заявка будет смещена на величину shift относительно предыдущей.
Рис.2 - Пример совершенных сделок
Рис.3 - Эквити из тестера стратегий, инструмент BTCUSD, реальные тики, задержка 79мс, прибыль в BTC
Рис.4 - Статистика из тестера стратегий, инструмент BTCUSD, реальные тики, задержка 79мс, прибыль в BTC
Двадцать индикаторов Фишера с дополнительным сглаживанием в одном окнеStandard_Deviation_Channels_x3_Cloud
Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналов
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов) на сигналах индикаторов FineTuningMACandle, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеLego EA
Советник позволяет комбинировать сигналы сразу нескольких индикаторов. Также можно работать по какому-то одному индикатору.