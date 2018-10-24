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BITEX.ONE MarketMaker - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Sitnikov
Sergey Sitnikov

Sergey Sitnikov

2 кода 4 комментария
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Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Робот работает только на криптовалютной бирже www.bitex.one. Выставляет заданное количество заявок на продажу и покупку, ориентируясь на цену из стакана или поводыря (справедливую цену контракта, полученную с других криптовалютных бирж). Идея заключается в заработке на неэффективности реальной цены контракта, плюс на ребейтах, которые биржа платит за предоставление ликвидности (за торговлю лимитными ордерами). Одним из преимуществ робота является то, что он использует полноценную асинхронную модель работы с транзакциями.

Orders example

Рис.1 - Пример расстановки роботом ордеров при max_pos=100, shift=0.001, level_count=3

Описание входных переменных:

  • magic_number - идентификатор робота. Если роботов будет несколько, то обязательно задавайте каждому следующему роботу этот идентификатор на 100 больше, например если первый робот имеет  magic_number = 100 то следующие должны иметь magic_number = 200, 300, 400 и т.д.
  • price_type - тип цены, относительно которой будут рассчитываться цены выставляемых ордеров. 1 - цена из стакана торгуемого инструмента, 2 - маркировочная цена контракта, 3 - индексная цена контракта.
  • max_pos - количество контрактов в каждой заявке робота.
  • shift - смещение первой заявки относительно маркировочной цены (она фиолетового цвета на картинке). Задается в долях от абсолютного значения цены, например при shift = 0.001 и маркировочной цене = 6600 ближняя заявка на покупку и ближняя заявка на продажу будут смещены от маркировочной цены на 6.6 ценовых пунктов вверх и вниз (см. рисунок 1)
  • level_count - количество котируемых уровней. Каждая последующая заявка будет смещена на величину shift относительно предыдущей.

Deals example

Рис.2 - Пример совершенных сделок


Tester equity

Рис.3 - Эквити из тестера стратегий, инструмент BTCUSD, реальные тики, задержка 79мс, прибыль в BTC


Tester stats

Рис.4 - Статистика из тестера стратегий, инструмент BTCUSD, реальные тики, задержка 79мс, прибыль в BTC

XFisher_org_v1_X20 XFisher_org_v1_X20

Двадцать индикаторов Фишера с дополнительным сглаживанием в одном окне

Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud Standard_Deviation_Channels_x3_Cloud

Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналов

Exp_FineTuningMACandle_Duplex Exp_FineTuningMACandle_Duplex

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Lego EA Lego EA

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