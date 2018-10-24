Три канала стандартной девиации с использованием индикаторных буферов, построенные на количестве баров, определяемых во входных параметрах индикатора, с фоновой заливкой каналов

Двадцать индикаторов Фишера с дополнительным сглаживанием в одном окне

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов) на сигналах индикаторов FineTuningMACandle, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

Советник позволяет комбинировать сигналы сразу нескольких индикаторов. Также можно работать по какому-то одному индикатору.