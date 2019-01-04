思路来自于 - Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

这个指标在净值和锁仓账户中都可以使用，它只在新柱出现的时候设置挂单。

它如何工作

首先，把当前小时和三个参数 (Hour 1, Hour 2 和 Hour 3) 做比较。如果当前的小时数与这些参数匹配，就可以设置挂单。

定义了在柱#0和柱#1之间的最高和最低价格。在那之后，在柱#0上的最高价再加上 iATR 指标值，得到的就是止损买入挂单的价格。止损卖出的挂单价格是使用最低价格减去iATR在柱#0上的值而得到的。





交易量可以使用两种方法设置: 或者使用固定手数 (把 Money management 设为 Constant lot) 或者使用每次交易的风险百分比 (把 Money management 设为 Risk in percent for a deal)。

当挂单被激活以后 (在 OnTradeTransaction 函数中: TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD 事务类型 – 侦测到了 "adding a deal to history" ), 所有剩余的挂单就会被删除。

在仓位中使用了跟踪止损。