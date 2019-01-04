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LBS - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 2621
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自于 - Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
这个指标在净值和锁仓账户中都可以使用，它只在新柱出现的时候设置挂单。
它如何工作
首先，把当前小时和三个参数 (Hour 1, Hour 2 和 Hour 3) 做比较。如果当前的小时数与这些参数匹配，就可以设置挂单。
定义了在柱#0和柱#1之间的最高和最低价格。在那之后，在柱#0上的最高价再加上 iATR 指标值，得到的就是止损买入挂单的价格。止损卖出的挂单价格是使用最低价格减去iATR在柱#0上的值而得到的。
交易量可以使用两种方法设置: 或者使用固定手数 (把 Money management 设为 Constant lot) 或者使用每次交易的风险百分比 (把 Money management 设为 Risk in percent for a deal)。
当挂单被激活以后 (在 OnTradeTransaction 函数中: TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD 事务类型 – 侦测到了 "adding a deal to history" ), 所有剩余的挂单就会被删除。
在仓位中使用了跟踪止损。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22884
SignalTable_Sar_WPR_MA
这个指标显示了三个指标（iSAR，iWPR和iMA）在9个时段中的买入和卖出信号，并且含有完整的设置。Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex
两个同样的交易系统 (分别用于买入和卖出仓位)，它们都基于 RJTX_Matches_Smoothed 指标信号，它们可以在同一个EA交易中使用不同方法来配置。
Precipice
随机入场。随机数生成器入场。Standard_Deviation_Channels_x3
三个标准偏差的通道，使用的指标缓冲区是根据在指标输入参数中定义的柱数来确定的。