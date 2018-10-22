Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_i-KlPrice_Vol_Direct - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1333
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-KlPrice_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-KlPrice_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY Daily:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система на сигналах индикатора i-KlPrice_VolXFisher_org_v2_Candle_HTF
Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Используются индикаторы iMA (Moving Avrage, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)Exp_FineTuningMACandle
Торговая на сигналах индикатора FineTuningMACandle