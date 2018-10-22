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Exp_i-KlPrice_Vol_Direct - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-KlPrice_Vol_Direct. Сигнал на совершение сделок формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления гистограммы, отображаемое сменой цвета значков в виде пятиконечных звёзд.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора i-KlPrice_Vol_Direct.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию.


Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2017 год на GBPJPY Daily:

 Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Exp_i-KlPrice_Vol Exp_i-KlPrice_Vol

Торговая система на сигналах индикатора i-KlPrice_Vol

XFisher_org_v2_Candle_HTF XFisher_org_v2_Candle_HTF

Индикатор XFisher_org_v2_Candle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Bago EA Bago EA

Используются индикаторы iMA (Moving Avrage, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Exp_FineTuningMACandle Exp_FineTuningMACandle

Торговая на сигналах индикатора FineTuningMACandle