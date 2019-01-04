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EA

Exp_FineTuningMACandle - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (237.01 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
FineTuningMACandle.mq5 (17.92 KB) 预览
Exp_FineTuningMACandle.mq5 (12.71 KB) 预览
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基于 FineTuningMACandle 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果烛形的方向改变，而颜色维持不变，就生成信号。

为了使生成的EA交易正确运行，应当把编译好的 FineTuningMACandle.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。


图 1. 图表上交易的例子

图 1. 图表上交易的例子

在2017年 EURJPY H4 上的测试结果。:

 图 2. 测试结果图表

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22881

BITEX.ONE MarketMaker BITEX.ONE MarketMaker

这个市场标记机器人用于交易期货和交换加密货币合约

Exp_i-KlPrice_Vol_Direct Exp_i-KlPrice_Vol_Direct

基于 i-KlPrice_Vol_Direct 指标信号的交易系统

Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex Exp_RJTX_Matches_Smoothed_Duplex

两个同样的交易系统 (分别用于买入和卖出仓位)，它们都基于 RJTX_Matches_Smoothed 指标信号，它们可以在同一个EA交易中使用不同方法来配置。

SignalTable_Sar_WPR_MA SignalTable_Sar_WPR_MA

这个指标显示了三个指标（iSAR，iWPR和iMA）在9个时段中的买入和卖出信号，并且含有完整的设置。