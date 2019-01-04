基于 FineTuningMACandle 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果烛形的方向改变，而颜色维持不变，就生成信号。

为了使生成的EA交易正确运行，应当把编译好的 FineTuningMACandle.ex5 指标文件放到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。

使用默认输入参数的 EA 交易测试结果如下所示。









图 1. 图表上交易的例子

在2017年 EURJPY H4 上的测试结果。:





图 2. 测试结果图表