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XFisher_org_v2_Candle_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在指标输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v2_Candle 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
为了使指标能够正确运行，应当把 XFisher_org_v2_Candle.ex5 指标加到 <terminal_data_directory>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图 1. XFisher_org_v2_Candle_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22867
XFisher_org_v1_Candle_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 XFisher_org_v1_Candle 指标XFisher_org_v1_Alert
XFisher_org_v1 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时会提供提醒、发送电子邮件和推送通知
Exp_i-KlPrice_Vol
基于 i-KlPrice_Vol 指标信号的交易系统Bago EA
这个EA交易使用了 iMA (移动平均, MA) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI) 指标。