Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Reverse No Repair - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3434
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Неперерисовывающийся разворотный индикатор Reverse No Repaint рисует бычьи и медвежьи стрелки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22859
Hull levels
Hull levelsRsi (var) - Hull
RSi (var) - средняя Халла
Blau Ergodic TSI
Эргодический индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) по оригинальному описанию Уильяма БлауAverages composite trend
Тренд, состоящий из серии скользящих средних