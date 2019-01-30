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Индикаторы

Reverse No Repair - индикатор для MetaTrader 5

Qianru Gao
Qianru Gao

Qianru Gao

4.5 (4)
2 кода 1 тема
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3434
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Неперерисовывающийся разворотный индикатор Reverse No Repaint рисует бычьи и медвежьи стрелки.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22859

Hull levels Hull levels

Hull levels

Rsi (var) - Hull Rsi (var) - Hull

RSi (var) - средняя Халла

Blau Ergodic TSI Blau Ergodic TSI

Эргодический индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) по оригинальному описанию Уильяма Блау

Averages composite trend Averages composite trend

Тренд, состоящий из серии скользящих средних