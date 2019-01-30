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Индикаторы

Hull levels - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2409
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Кроме того, что скользящая средняя Халла является быстрой и гладкой, имеет две известные проблемы:

  • может "зашкаливать"
  • может слишком часто менять наклон и генерировать слишком много сигналов

Данная версия пытается решить эти две проблемы.

  • Для решения первой проблемы используется параметр делителя "divisor". Если установить его в значение 2.0, получится оригинальная скользящая средняя Халла. При любых значениях меньше 2 скользящая средняя Халла будет замедляться, а при значениях выше 2.0 — ускоряться (но при этом иногда индикатор может "зашкаливать"). Перед использованием рекомендуется поэкспериментировать с параметрами и найти оптимальное значение делителя.
  • Для сигналов используются динамически настраиваемые уровни. В большинстве случаев они помогают отфильтровывать незначительные изменения (и сигналы), так что могут помочь в принятии торговых решений.

Индикатор может отображать закрашенные зоны (позволяет легко увидеть состояние и смену тренда) или цветные линии.


Пример "большой картины" с закрашенными зонами


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22837

Rsi (var) - Hull Rsi (var) - Hull

RSi (var) - средняя Халла

Directional smoothed momentum Directional smoothed momentum

Направленный сглаженный импульс (импульс средних)

Reverse No Repair Reverse No Repair

Неперерисовывающийся разворотный индикатор Reverse No Repaint рисует бычьи и медвежьи стрелки.

Blau Ergodic TSI Blau Ergodic TSI

Эргодический индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) по оригинальному описанию Уильяма Блау