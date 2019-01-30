Кроме того, что скользящая средняя Халла является быстрой и гладкой, имеет две известные проблемы:

может "зашкаливать"

может слишком часто менять наклон и генерировать слишком много сигналов

Данная версия пытается решить эти две проблемы.

Для решения первой проблемы используется параметр делителя "divisor". Если установить его в значение 2.0, получится оригинальная скользящая средняя Халла. При любых значениях меньше 2 скользящая средняя Халла будет замедляться, а при значениях выше 2.0 — ускоряться (но при этом иногда индикатор может "зашкаливать"). Перед использованием рекомендуется поэкспериментировать с параметрами и найти оптимальное значение делителя.

Для сигналов используются динамически настраиваемые уровни. В большинстве случаев они помогают отфильтровывать незначительные изменения (и сигналы), так что могут помочь в принятии торговых решений.

Индикатор может отображать закрашенные зоны (позволяет легко увидеть состояние и смену тренда) или цветные линии.





Пример "большой картины" с закрашенными зонами



