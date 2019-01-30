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Hull levels - индикатор для MetaTrader 5
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Кроме того, что скользящая средняя Халла является быстрой и гладкой, имеет две известные проблемы:
- может "зашкаливать"
- может слишком часто менять наклон и генерировать слишком много сигналов
Данная версия пытается решить эти две проблемы.
- Для решения первой проблемы используется параметр делителя "divisor". Если установить его в значение 2.0, получится оригинальная скользящая средняя Халла. При любых значениях меньше 2 скользящая средняя Халла будет замедляться, а при значениях выше 2.0 — ускоряться (но при этом иногда индикатор может "зашкаливать"). Перед использованием рекомендуется поэкспериментировать с параметрами и найти оптимальное значение делителя.
- Для сигналов используются динамически настраиваемые уровни. В большинстве случаев они помогают отфильтровывать незначительные изменения (и сигналы), так что могут помочь в принятии торговых решений.
Индикатор может отображать закрашенные зоны (позволяет легко увидеть состояние и смену тренда) или цветные линии.
Пример "большой картины" с закрашенными зонами
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22837
Rsi (var) - Hull
RSi (var) - средняя ХаллаDirectional smoothed momentum
Направленный сглаженный импульс (импульс средних)
Reverse No Repair
Неперерисовывающийся разворотный индикатор Reverse No Repaint рисует бычьи и медвежьи стрелки.Blau Ergodic TSI
Эргодический индекс истинной силы (True Strength Index, TSI) по оригинальному описанию Уильяма Блау