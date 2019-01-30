Как уже отмечалось, оригинальный RSI использует для расчетов то, что иногда называется EMA Уайлдера (значения совпадают с SMMA, Smoothed Moving Average). Если заменить это скользящее среднее каким-либо другим типом, получится совершенно другой вид RSI, отличающийся от оригинального RSI.

В этой версии используется скользящая средняя Алана Халла. Используется она по двум причинам:

EMA Уайлдера заменяется на среднюю Халла

добавляет фильтрацию цен до расчетов