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Rsi (var) - Hull - индикатор для MetaTrader 5
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Как уже отмечалось, оригинальный RSI использует для расчетов то, что иногда называется EMA Уайлдера (значения совпадают с SMMA, Smoothed Moving Average). Если заменить это скользящее среднее каким-либо другим типом, получится совершенно другой вид RSI, отличающийся от оригинального RSI.
В этой версии используется скользящая средняя Алана Халла. Используется она по двум причинам:
- EMA Уайлдера заменяется на среднюю Халла
- добавляет фильтрацию цен до расчетов
Это своего рода RSI по Халлу (средняя Халла используется везде, где может использоваться скользящее среднее). Также в этой версии есть параметр "делителя". Если установить его в значение 2.0, получится оригинальная скользящая средняя Халла. При любых значениях меньше 2 скользящая средняя Халла будет замедляться, а при значениях выше 2.0 — ускоряться (но при этом иногда индикатор становится слишком быстрым, могут наблюдаться неожиданные смены трнеда по RSI - в таком случае рекомендуется настроить параметр делителя). Перед использованием рекомендуется поэкспериментировать с параметрами и найти оптимальное значение делителя. В целом, из-за средней Халла значения RSI иногда получаются "слишком быстрыми", но результаты достаточно интересны, так что ими можно немного поиграть, и при правильных настройках индикатор выглядит потенциально полезным.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22836
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