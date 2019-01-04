这个脚本计算了平均和加权的交易品种波动性。

在输入参数中带有时段选择选项的 Stochastic_Histogram 指标

这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。对版本1.0的改进

RVI_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知