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指标

XFisher_org_v2_Candle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XFisher_org_v2_Candle.mq5 (23.65 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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实际作者:

TrendLaboratory Ltd.

XFisher_org_v1_Candle 指标使用了浅颜色来突出显示收盘价位于超买/超卖区域之内的烛形。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用在文章"不使用额外缓冲区平均价格序列用于中间计算"中有详尽介绍。

图 1. XFisher_org_v2 指标

图 1. XFisher_org_v2 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22849

Stochastic_Histogram_HTF Stochastic_Histogram_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Stochastic_Histogram 指标

Nerve Nerve

这个脚本计算了平均和加权的交易品种波动性。

MA MACD 仓位平均 v2 MA MACD 仓位平均 v2

这个EA交易是基于 iMA (移动平均, MA) 和 iMACD (移动平均聚合/分离指标, MACD) 的。如果有亏损就平均仓位。对版本1.0的改进

RVI_Histogram_Alert RVI_Histogram_Alert

RVI_Histogram 指标在主线与信号线交叉并且指标云的颜色有变化时可以提供提醒、发送电子邮件和推送通知